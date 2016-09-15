台中首航日本大分 唯一直飛溫泉大縣
位於日本九州的大分縣有「日本第一溫泉縣」美稱，為服務愛湯旅人，華信航空開闢台中直飛大分定期航班，每周四、周日兩班飛航，上午在清泉崗國際機場舉辦首航儀式，台中市政府副秘書長郭坤明與158名旅客，一起搭乘波音738花博彩繪機，飛往姊妹市大分縣訪問，並盼藉新航線，創造兩地觀光效益。
首航儀式以大木桶、紅色楓樹營造賞楓泡湯情境，華信總經理韓梁中、台中市政府副秘書長郭坤明、觀光旅遊局長陳盛山手持木勺，將湯泉舀進浴桶，搶先感受大分溫泉的魅力，市議員王立任、楊典忠也到場致贈糕餅、彩繪機撲克牌及花博毛巾，給首航旅客作為伴手禮。
韓梁中說，考量東京、大阪市場幾近飽和，看好台中與大分締結姊妹市，規劃每周兩班包機直航，約2小時可抵達，除旅行團外，也開售個人票，慶祝開航特推出促銷價，個人來回機票6300元起，搭配巴士3日券，就能玩遍大分、北九州。
推出追湯行程的泰元旅行社副總經理范秋明表示，大分縣溫泉湧出量、泉眼數皆為全日本第一，尤以別府、湯布院溫泉最為聞名遐邇，還有宇佐神宮、金鱗湖、杵築城等熱門景點，4天3夜精緻行程，不到2萬2千元就能成行。
陳盛山說，台中市與大分縣自去年2月起進行交流，現已簽署姊妹市、溫泉交流協定，並開闢直飛航班，下一步將與當地耶馬溪自行車道簽訂合作協定，擬輪流舉辦自行車節活動，明年目標則瞄向本州，推動名古屋定期包機。
(中時)
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