中秋連續假期何處去 北中自行車道樂活遊玩

日月潭自行車道系統(交通部觀光局日月潭國家風景區管理處)

一年一度的中秋佳節又到了，長達四天連續假期要帶著小孩、爸媽去哪兒享受呢？教育部體育署持續建置優質自行車道，去年由全台民眾熱烈選出了「10大自行車經典路線」，每一條獲獎的自行車道不但有其獨到之處，在四季還有不同的美景，十分適合在中秋節一一探訪，絕對讓你有不同的美的感受。

兼具美景和運動休閒功能的經典自行車道可以一次滿足你的多個願望，首先要推薦十大經典自行車道兼獲特別獎-無障礙獎項的「台北市河濱自行車道」，不但適合闔家出遊，也很適合與寵物同行！

台北河濱自行車道(台北市政府提供)

由6大自行車道串接而成，總長112公里，交通方便且自行車租賃系統完善，可以挑喜歡的路段騎乘。無論是具有歷史人文背景的大稻埕、充滿自然生態的社子島、童趣滿滿的大佳河濱公園，甚至還有專為狗寶貝設計的迎風狗運動公園，再加上今年台北市開放於指定區域烤肉，簡直就是中秋節最佳去處，不但可以全家人騎乘租賃腳踏車四處悠遊，在社子島盡享河岸或田園風光、在關渡觀察彈塗魚等紅樹林生態，在大稻埕了解台北發展的歷史背景及文化內涵，周邊更有許多臺北老字號美食店家可以一一探訪。在騎乘腳踏車之餘，亦可帶上輕食及野餐墊，安排在河濱公園草地上度過輕鬆愉快的野餐午茶時光，就如同身在歐洲般優雅自在。而晚上烤完肉休息片刻後，更適合輕鬆夜騎，一邊消食，一邊感受微風輕拂，踩踏出邀月而行的悸動。

接著向大家推薦的是十大經典自行車道兼獲最佳人氣獎，獲得網路票選第一名的「日月潭自行車道系統」，遼闊而碧綠的湖面無論春夏秋冬晨昏時分都風光明媚如同世外桃源，騎上自行車在日月潭自行車專用道沿湖岸而行，美景飽覽無遺。

北旦灣水上自行車道，宛如騎乘於潭面上欣賞湖光山色；水社壩上直線木棧道，視野開闊，除了遙望水社大山，薄霧與四角吊網舢舨漁筏飄浮在湖面上如詩如畫，而向山遊客中心是日月潭最特殊的地景建築；懸臂式眺望平台創造上下搖晃中飽覽超過180度日月潭美景的新體驗；多樣化而親切友善的騎乘環境可滿足各年齡層或行動不便者的需求，更可從各個角度體驗感受日月潭千變萬化的風貌。而中秋假期，正巧遇上「日月潭國際花火音樂嘉年華」，以及「日纜和風祭」活動，除了可以在美妙樂音的相伴下享受煙火絢爛的日月潭，在纜車站還能了解姊妹湖日本靜岡縣濱名湖觀光特色，更可以租浴衣坐纜車，看煙火，過一個充滿和風味的中秋佳節，真是人生一大享受!

中秋節不再讓美食專美於前，遍布全台的自行車道串接起美景與歡笑，也為大家打造多樣化的旅遊回憶。

(中時電子報)