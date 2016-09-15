男辯身體虛弱打「營養針」手臂毒瘡露餡

中秋趕跑場烤肉趴，陳男施毒助興辯稱打「營養針」，但手臂毒瘡卻露餡。（張妍溱翻攝）

陳男施毒助興途中遭警方攔檢，當場查獲海洛因0．31公克。（張妍溱翻攝）

中秋趕場「烤肉趴」，打一針再上！台中市40歲陳姓男毒蟲長期施打海洛因，為慶祝中秋節趕赴友人家烤肉，行前先在家中施打海洛因助興，途中卻遭警盤查，員警一眼看出陳男手臂上結痂的毒瘡，陳卻向警辯稱因身體虛弱剛從醫院打完「營養針」，卻被查獲海洛因0．31公克，訊後依違反毒品防制條例送辦。

警方指出，當時一眼看出陳男手臂上佈滿結痂的毒瘡，懷疑是「資深毒蟲」，但陳自稱身體虛弱、剛打完「營養針」，還貼有棉花球，當員警詢問陳就醫地點及病因時，陳男緊張卻說忘了向醫生拿藥袋，所以不知道診所地址。

員警要求進一步盤查身分，陳拿證件時卻不小心連裝有毒品及注射器的夾鏈袋一同掉出，百口莫辯、坦承吸毒表示，因為從事工地臨時工、身體比較疲累，晚間下班又想參加朋友的烤肉趴，遂吸毒提神助興，沒想到遇上攔檢，去不成了，不禁埋怨警方「會不會太拚」。

★中時電子報關心您：吸毒有害健康！

(中時)