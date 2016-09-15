錢關難過! 妻女中秋返鄉團圓 驚見丈夫燒炭往生

邱女帶女兒返家過中秋節，卻驚見老公陳男燒炭身亡，一家三口的團圓夜頓時成了天人永隔的悲劇。（程炳璋攝）

中秋節前夕，邱姓女子14日下午帶著女兒從台北返回北區實踐街公寓住處，準備團圓過節，滿心歡喜打開家門卻驚見陳姓老公燒炭陳屍床上，望著地板上的兩個火盆，母女抱頭對著屍體痛哭，面對警方詢問，邱女哽咽透露丈夫應是處理不了債務問題而輕生。

邱女與陳男結婚後，因家庭經濟不佳，邱女選擇攜女兒到台北工作謀生，39歲的陳男則在台南當貨車司機，但他欠下數十萬債務，最近曾在電話中向老婆透露「快撐不下去了」。但邱女以為是老公身體不舒服，並未會意警覺。

中秋是月圓人團圓的節日，邱女14日傍晚帶著女兒返回北區實踐街公寓住處，原以為一家三口終於團聚，母、女一開門，映入眼簾的竟是陳男倒臥床鋪，口吐白沫與鮮血，床下擺著兩盆已剩灰燼的炭火，團圓晚飯成了天倫永隔人倫悲劇。

警方到場勘查，初判陳男已身亡一、兩日，現場無留遺書，亦無他殺跡象，門窗縫隙皆以毛巾塞緊，研判應是燒炭自殺。邱女懷疑丈夫因數十萬的債務尋短，但詳細數字並不清楚。

母女倆難過的抱頭相擁，念國小的女兒親眼見到父親屍體，震撼的景象令她眼眶紅腫，卻得強忍悲痛陪著早已身邊的母親。

警方暫時將遺體交還家屬，放在殯儀館內，已報請檢查官擇日相驗釐清死因。

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(中時)