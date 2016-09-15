中秋首日 台南返鄉潮相對冷清
大學生提前放颱風假，中秋節首日上午，台南市鐵路與客運旅客平穩，未出現以往大批返鄉人潮排隊情景，僅管南下運輸仍客滿，北上返鄉者則相對冷清。
台南市各校大學因應颱風入境，早在13日紛紛發布14日停課，加上台鐵宣告14日中午後列車停駛，許多異鄉念書的大學生13日傍晚就趕著買車票回家，一度造成台南火車站與客運業者乘客大爆滿，有業者形容「嚇到，比過年人潮還要多」。
台鐵台南站表示，車站13日下午湧入大批急著趕在颱風入境前返鄉的人潮，但也有不少計畫連假出遊民眾，因憂慮颱風攪局臨時退票。
台鐵台南站13日傍晚的班次因突然暴增的返鄉旅客大受影響，進站的每班車幾乎都遲延20餘分，台南站許多乘客擠不上車，停靠的火車需花10幾分鐘才能再開動。相較之下，15日上午乘客已減少許多。
統聯、和欣客運公司15日南下車班仍客滿，北上搭車潮則持平，只有零星旅客趕著回家。客運業者指出，許多大學生擔心14日颱風影響發車，乾脆13日提早返鄉。
台南客運業13日下午乘客突然暴增，業者形容乘客人數比過年人潮還多，以大學生為主排隊等車的乘客一路排到馬路上，直到凌晨才完全輸運完畢。
(中時)
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