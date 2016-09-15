台中東區打通銜接台糖區徵計畫 可望促進當地發展

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台中糖廠區段徵收工程今年3月竣工，為結合生態、新建國市場招商，可望創造上百億商機成為東區明珠，而當地民眾也期盼，打通建國市場及火車站間的道路，促進當地發展，因此建設局於第二次追加預算時編列工程費414萬4,000元，若獲議會通過，即可將信義街向東延伸50公尺連結樂業二路，預計106年7月底前竣工通車。

建設局指出，這項工程以東區信義街為起點，向東延伸50公尺銜接樂業二路，全長約50公尺，開闢寬度為15公尺，總經費5,941萬4,000元，包括工程費414萬4,000元及用地及地上物補償費5,500萬元。其中，補償費已編列於105年度預算，目前已完成用地徵收行政作業，後續將於市價評議後，預計9月底提送徵收計畫報內政部審議，並於12月底前完成用地徵收作業。

為加速辦理續道路打通工程，建設局於今年度總預算第二次追加預算中，提出工程經費414萬4,000元預算，期可於用地取得及地上物拆遷完畢後，就進場施工，預計106年7月底前竣工通車。

建設局表示，打通工程完後，可接復興東一街及樂業二路，強化周邊巷道之間的聯繫便利鄰近居民通往建國市場及火車站，提升生活交通便利性與環境品質並配合周邊其他陸續開闢計畫道路，進一步加速改善鄰近交通網對外聯性。更有助於建國市場周邊車流順暢，疏導交通擁擠情形，提升鄰近巷道內之便利性及安全性，同時強化都市消防安有助及醫療車輛進入，懇請議會支持該項預算。

建設局說，東區信義街打通銜接台糖區徵道路開闢後，不但保留自然的城鄉風貌，更可促進東區地方繁榮健全當地交通，健全市場周邊交通路網，提供建國市場進出車輛便捷道路系統，加速建國市場經濟發展，並具有促進都市更新效果。

建設局長黃玉霖表示，雖然這條計畫道路不長，但位在市區，土地單價高，依規定必須先以市價價購；如果預算通過而且徵收作業順利的話，道路用地今年可以取得並辦理工程作業。

(中時)