連假還沒完　三高患者增近4成

中秋4天連假，不少人大吃火鍋、烤肉，醫師提醒，有三高疾病的患者，當心病情失控。（倪浩倫攝）

連假「大餐潮」，當心身體出狀況！中秋應景的月餅和烤肉，因多為高油、高糖和重鹹，三高患者的病情很容易失控。家醫科醫師表示，光是周一到周三期間，門診就增加約4成的三高失控患者，提醒民眾聚餐勿暴飲暴食，連假後至少要維持一周的飲食「清淡」和「減量」。

台大醫院北護分院院長黃國晉說，這幾天門診增加許多血糖、血壓、三酸甘油脂、膽固醇超標的民眾，一問之下多是提前慶祝中秋節，吃了不少月餅和大餐的民眾，「光是這周就增加3~4成，預計連假後會更多。」他解釋，月餅多為高精緻糖製成，烤肉的醬料和部分食材則屬高油、高鹽，均是造成三高患者病情「失控」的原因。

「難得的節日還是要過」，黃國晉指出，要三高患者什麼都不吃「太不近人情」，連假聚餐、飲食能控制當然最好，但若真的誘因太多，事後的「補救」就很重要。他強調，收假後至少要花一周的時間，好好控制飲食的質和量，相較於以往，此時應要攝取更多的蔬果，例如富含纖維質的葉菜類蔬菜，以及低GI值（升糖指數）的水果，例如、大番茄、芭樂、蘋果等。

榮新診所副院長潘俊伸也指出，連假後一周的飲食、確實需要好好調整，由於白天需要工作、活動，故早餐、午餐可以正常吃，但晚餐則建議六分飽即可；由於連假聚餐常會飲酒、喝含糖飲料，收假後也應減少相關飲品的攝取。

根據衛福部國健署的各類運動消耗熱量表，以50公斤的民眾為例，時速6公里的健走、30分鐘可消耗137.5大卡，時速8公里的慢跑、則可消耗205大卡。潘俊伸建議，連假後建議稍微增加運動量，例如30分鐘可延長到40分鐘、甚至1小時。黃國晉提醒，三高患者在連假期間，應增加量血壓、血糖的頻率，若持續居高不下，收假後要儘早就醫、請醫師調整藥量。

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(中時)