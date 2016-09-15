錢包失而復得 韓正妹淚讚：台灣人真好！

金姓韓國正妹幸運尋回錢包一度激動落淚，經清點財物後發現一毛不少，終於破涕為笑連連向員警致謝。（譚宇哲翻攝）

金姓韓國正妹尋回錢包激動落淚，一邊擦拭眼淚一邊清點財物。（譚宇哲翻攝）

23歲金姓韓國正妹來台旅遊，不慎在淡水老街遺失錢包，驚慌失措地找上派出所向員警求助，本想向員警借錢搭車，意外得知錢包早已被一名熱心婦人拾獲，讓她喜出望外，從員警手中接過遺失地錢包時，發現財物一毛不少，金女當場感動地放聲大哭，直呼：「台灣人真好！」

新北市淡水警分局表示，昨日晚間8時許，金女獨自走進中山派出所，向值班台員警求助，因語言不通，員警吳孟蒼、李育臣、蔡子函、載得安見狀上前關心，一陣溝通後，才得知女子遺失錢包，欲向警察借50元搭車回台北。

正要出勤的員警吳融宗，聽聞韓籍女子遺失錢包，突想起值班同事許浩偉下午才受理一件婦人拾獲的綠色錢包，內證件正是一名韓國女子，立即拿出綠色錢包給金女指認，金女一眼就認出是她遺失的錢包，從員警手中接過後，頓時放下心中大石，眼淚當場奪眶而出。

金女向警方表示，她獨自來台自由行4天3夜，15日要搭機離台，卻在離台前一天不慎將重要錢包遺失，一個人在淡水老街遍尋不到，眼看天色已晚，只好到派出所求助，沒想到錢包早已被熱心民眾送來，而且財物一毛不少，讓她深感幸運，直呼：「台灣人真好！」

(中時)