中華女子拔河隊勇奪6金16日凌晨凱旋歸國

出類拔萃 景美台師大拔河聯隊遠征瑞典，參加「2016世界盃室外拔河錦標賽」，已在6個項目拿下金牌。（景美女中提供）

景美台師大聯隊遠征瑞典2016世界盃室外拔河錦標賽，10日奪下女子500公斤組錦標賽金牌，在該項比賽達成4連霸。（中央社資料照）

由台灣師大、景美女中學生聯合組成的中華女子拔河隊，日前參加在瑞典舉辦的2016世界盃室外拔河錦標賽，勇奪U23女子500公斤級公開賽、U23女子500公斤級錦標賽、女子500公斤級公開賽、女子500公斤級錦標賽、女子540公斤級公開賽、女子540公斤級錦標賽6面金牌，不但破了隊史最佳，更創下完勝奪金紀錄，代表隊預計16日凌晨1點返抵國門。

中華女子拔河代表隊將在19日回到師大，由師大張國恩校長親自頒發18位選手及2位教練各3萬元獎金，肯定她們展現平時訓練成果，成功為台灣爭取榮耀。景美女中黃贇瑾校長呼籲台灣企業能出面認養支持拔河隊，讓對拔河運動有興趣的選手，有未來發展。

景美女中拔河隊2010年首次在世界舞台上亮相，以「世界年紀最小、體重最輕的拔河隊」首奪女子500公斤組冠軍，名揚世界；此後年年征戰，揮灑汗與淚，動人的故事被改編成電影「志氣」，為臺灣注入振奮的力量。

「不放手，直到夢想到手，多撐一秒，就能改變全世界；想贏，就要幫助最弱的那一個！」這就是這支拔河隊的信念，拔河隊的訓練吆喝聲每天迴盪在體育館，佈滿厚繭的雙手與汗水，成就了臺灣之光，她們多數人也都靠著優異成績到台師大就學。

這支創紀錄的拔河代表隊由景美女中前校長林麗華擔任領隊，師大體育系傑出校友、景美女中體育老師郭昇擔任教練，景美女中老師吳念芝擔任行政隊務，9月5日率隊赴瑞典馬爾摩參加兩年一度的世界盃室外拔河錦標賽，

隊上18位參賽選手中，絕大多數成員都就讀師大體育系，包括校友3人李洳均、施昭伃、王若存、12位學生陳姿蓉、黃怡瑾、周渝芳、黃婷宜、田嘉蓉、高巧宜、高佳儀、俞亞均、李勻錡、卓芝涵、石涵萱、林秀怡，另外李庭瑄、鄭懷云、田嘉欣等3位選手現就讀景美女中。

過去世界盃4項比賽，最好成績是2014年拿下3金1銅，唯一沒奪金的就是女子540公斤組賽事；今年台灣師大、景美女中聯隊不僅在原有的4項賽事全部奪金，新增的2項U23級（18到22歲選手參加）比賽，也通通摘下金牌，創下包辦本屆女子組6面金牌的紀錄；其中更在女子500公斤組錦標賽，締造史上首次4連霸

過去6年，拔河隊拿過世界盃室內賽500、540公斤級錦標賽金牌、世界運動會拔河金牌，以及室外賽500公斤級金牌，9月11日終於走完最後一哩路，她們以6年半時間，完成了女子組所有拔河的最高賽事都曾奪金的空前大滿貫紀錄！

(中時電子報)