台中茄苳公1025歲 市長「契子」慶生擴棲地

位於西區梅川東路的茄苳王公樹齡約1025年，被當地民眾認定有靈氣，紛紛拜茄苳王公認契爹。（黃國峰攝）

是中秋節、也是西區樹齡約1025年的茄苳王公聖誕，一早慶祝活動熱鬧滾滾。（黃國峰攝）

也是茄苳王公契子的台中市長林佳龍15日也來賀壽，並擲筊杯請示平安紅龜粿保平安。（黃國峰攝）

林佳龍擲出聖筊求得平安紅龜粿保平安。（黃國峰攝）

樹下綁著平安符祈求千年大樹保佑平安。（黃國峰攝）

茄苳王公樹齡約1025年，被當地民眾認定有靈氣，設廟祭拜。（黃國峰攝）

每年中秋節是台中西區後龍里茄苳王公的祭典，各地契子與信徒們，均會到場參拜，市長「契子」林佳龍今日也前往祝壽，大家團拜更換香火，場面非常熱鬧。林佳龍表示，為讓樹王公的信仰繼續流傳未來將一旁活動中心拆除遷移，擴大老樹棲地打造生態文化園區成為教育觀光景點。

林佳龍表示，5年前因建商計畫在茄苳樹前建大樓，茄苳王的棲地開始發生變化，引發老樹病變，當時發起「搶救老樹」活動，提出容積轉移方案與政府換地；原本已售出的大樓最後同意放棄興建並捐地給政府其訂戶無息退訂；為讓茄苳老樹生長無礙，一旁的活動中心將拆除另覓新址遷移，讓老樹有更優良的棲地。

適逢中秋，林佳龍現場也被問到，外傳台中市新聞局長卓冠廷和立委洪慈庸的好事將近，已請市長夫人廖婉如擔任媒人提親成功？林佳龍回應不清楚此事，強調感情事要當事人才清楚，他只能祝福，再祝福。

位於西區梅川東路的茄苳王公樹齡約1025年，被當地民眾認定有靈氣，紛紛拜茄苳王公認契爹，樹下綁著平安符祈求千年大樹保佑平安。而中秋節、也是西區樹齡約1025年的茄苳王公聖誕，一早慶祝活動熱鬧滾滾。

(中時)