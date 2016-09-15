莫蘭蒂引發山洪 泉州8百年古橋攔腰斷
莫蘭蒂颱風引發山洪，沖毀大陸泉州市具800年歷史的東關橋。北京青年報指出，東關橋屬福建重點文物保護單位，始建於南宋紹興十五年（公元1145年），是閩南少見的長廊屋蓋梁式橋。
報導引述福建泉州市永春縣旅遊事業局通告，永春縣擁有800年歷史的廊橋東關橋受強颱莫蘭蒂影響，被暴雨引發的山洪沖毀。
一位當地村民表示，受颱風影響，14日晚上雨勢很大，導致當地湖洋溪水位暴漲，今天上午9時許，橫跨湖洋溪上的東關橋被洪水「攔腰沖斷」。
東關橋是罕見的長廊屋蓋梁式橋，全長85公尺，寬5公尺，共六墩五孔兩台，橋基採用睡木沉基，構造罕見；船形橋墩以上部分全為木材構造，技藝精湛。1050915
(中央社)
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