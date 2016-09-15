香港記者烏坎採訪遭扣 新聞協會譴責

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就香港記者前往廣東省烏坎村採訪時遭扣留及暴力對待，香港新聞行政人員協會及記者協會同時予以譴責。

新聞協會發表聲明指出，協會方面關注香港記者昨晚在烏坎採訪時受到暴力對待事件。

聲明表示，採訪是記者天職，當地人員無論如何都不能粗暴對待履行職務的記者，對於以暴力行為處理事件的人員，予以強烈譴責。

聲明促請有關當局正視及保障記者採訪安全，同時會去函北京駐香港聯絡辦公室及香港特別行政區政府，要求關注事件。

官方香港電台今天報導，包括明報、南華早報和「香港01」等至少5名到烏坎採訪的記者昨晚一度被公安帶走和扣留，現已安全返港。

據報導，這些記者曾受到粗暴對待。1050915

(中央社)