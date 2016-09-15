颱風莫蘭蒂重創金門 北市50部鏈鋸馳援
颱風莫蘭蒂重創金門，造成多處路樹倒塌，北市府接獲通知請求支援，下午出動50部鏈鋸、7名人員搭乘C130軍機前往，副市長鄧家基強調，「必要時動用二備金救災都不是問題」。
台北市災害防救辦公室表示，上午8時接獲中央災害應變中心通知，請求台北市派員前往金門支援救災，即向市長柯文哲報告，並責成相關局處動員能量前往救災。
消防局指出，根據回報，颱風莫蘭蒂重創金門，且最大風勢達17級，造成多處路樹嚴重倒塌，因此調派50部鏈鋸，3名工務局、3名環保局及1名消防局人員，共7名人員前往救援。
鄧家基表示，這次支援主要動用災防預備金，若有必要，動用二備金都不是問題，預計下午3時在松山機場搭乘C130軍機前往金門支援救災。1050915
(中央社)
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