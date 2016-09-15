原民外交 立委谷辣斯．尤達卡訪美國會

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民進黨不分區原住民立委谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天訪問美國國會山莊，與美國的原住民聯邦眾議員會晤，希望兩國在原住民事務上增加交流與分享經驗。

谷辣斯．尤達卡訪問國會山莊期間，會晤聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）、關島選出的眾議員波達羅（Madeleine Bordallo）與奧克拉荷馬州的原住民眾議員穆林（Markwayne Mullin）等多位議員。

谷辣斯．尤達卡表示，在國會山莊與美國非常少見的原住民議員會面，分享經驗、心情和原民相關法案，這對工作有非常多的幫助。

谷辣斯．尤達卡指出，總統蔡英文代表政府向原住民道歉後，台灣目前要積極面對的是，是否容許原民自治與土地問題。她把經驗與美國的原民議員分享，目前美國正在處理的就是原住民族的土地權與自然資源權，包括採礦與利潤分享等。

她表示，台灣與美國的法案與政策看來都各有利弊，穆林還建議台灣不要犯美國的錯誤。

谷辣斯．尤達卡結束華府行程後，將轉往紐約出席台灣加入聯合國活動。

她表示，作為台灣原住民族，更要告訴全世界台灣不是中國的一部分，原住民與漢人在文化和語言上都不同，台灣希望有更多機會參與國際組織。

谷辣斯．尤達卡與時代力量立委林昶佐日前前往印度會晤達賴喇嘛，討論全球原住民平權議題。達賴喇嘛認為，台灣在這方面還得努力。1050915

(中央社)