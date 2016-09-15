莫蘭蒂肆虐金門 陣風超過17級創紀錄

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今天是中秋節，颱風莫蘭蒂卻在這特別的日子肆虐金門；凌晨近3時瞬間陣風超過17級，不但創金門氣象站2004年設站以來的紀錄，也吹倒了縣定古蹟總兵署大榕樹，部分古蹟因而遭殃。

金門氣象站表示，今天凌晨2時57分，瞬間陣風達到每秒61.7公尺，超過17級，創下金門氣象站2004年設站以來的新紀錄；3時4分時平均風速也達到14級。

凌晨2時左右，金門進入莫蘭蒂暴風圈，全島陷入狂風暴雨中，許多民眾在睡夢中被吵醒；由於風勢過猛，民眾住家搖晃不已，彷彿地震，好多人難以入睡。

民眾在半睡半夢中，聽到鬼哭神號的風聲夾雜著鐵皮、招牌、雜物高速撞擊聲，加上汽車防盜器聲此起彼落，民眾擔心害怕到清晨。還有多處停水、停電，山外地區也傳出淹水災情。

風雨過後，民眾出門查看，看到路上到處是倒塌的路樹、撕裂的鐵皮、破碎的招牌和玻璃，滿目瘡痍。縣定古蹟清總兵署廣場的老榕樹倒塌，壓垮了部分古蹟；莒光湖畔的天后宮前的石牌也被吹垮，石塊掉落滿地，讓人看了怵目驚心。

縣府乘船處表示，由於路樹倒塌，公車難以通行，為顧及乘客安全，今天金門縣公車全天停駛，下午3時30分大小金門交通船恢復部分航班。

小三通部分，由於颱風損壞港區多處設施，為了旅客安全，明天金門到廈門、泉州航班暫停航駛。1050915

(中央社)