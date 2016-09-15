傳劉翔求婚成功 繞了一圈還是舊愛最好
大陸飛人劉翔去年6月宣布與葛天離婚，至今過去1年多，又傳出他在節目《極速前進》向女友吳莎求婚成功的消息，今(15日)更在微博曬出兩人親密牽手照，寫著「學成歸來」，似乎暗示自己好事將近。
劉翔與葛天離婚半年後，公開與女子撐竿跳運動員吳莎戀情，體育界盛傳吳莎其實是劉翔的前女友，兩人一度論及婚嫁，2014年劉翔還在上海買新房，計畫與吳莎結婚，豈料同年9月劉翔公布婚訊，新娘竟不是吳莎而是葛天，葛天也澄清從未插足劉翔與吳莎間的戀情。
近來陸網更流傳一段劉翔在節目被眾人起鬨向吳莎求婚的影片，吳莎還被發現事後在微博PO出的照片，左手無名指已被戒指「套牢」，加上劉翔也在微博PO出牽手照，稱自己「學成歸來」，疑似好事近了。
(中時電子報)
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