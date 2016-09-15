「我們也想回家」 台鐵人夜宿北車盼依法休假
台鐵秋節疏運危機暫除，但主要由運務人員組成的台鐵產業工會，50多名幹部今、明兩天仍發起依法休假、夜宿台北車站，表達改善血汗環境的訴求不變；不少今天照常值勤的運務人員，也戴上口罩以示支持，希望台鐵兌現承諾。
強颱莫蘭蒂遠離，考量台鐵疏運與社會輿論，產業工會50名幹部今仍發起夜宿北車行動，穿著黑色上衣齊聚北車大廳，下午2時舉行「員工不過勞、旅客才安全」記者會。
產業工會表示，9月6日號召400名會員齊聚交通部前、9日赴行政院陳情，要求台鐵補足人力、落實休假、補足加班費等，初步打開溝通大門。交通部並已回函，承諾促請台鐵於1個月內研擬具體時程，並要求台鐵報部列管辦理情形。
產業工會理事長王傑強調，交通部回應雖友善，但截至目前卻仍無具體改進措施，產業工會將持續監督，真正解決基層員工輪班與待遇問題，勞動條件具體改善前將持續抗爭。
因莫蘭蒂攪局，今天約有25名產業工會幹部到場參與夜宿行動，高喊「人力要補足、休假要落實」、「回歸勞基法、還我加班費」、「員工不過勞、鐵路才安全」等口號，昨為旅客疏運高峰，盼感同身受台鐵人也想與家人團聚心情。
王傑表示，選於北車大廳「黑白格」夜宿，呼應工作環境不再「黑白不分」，颱風攪局更凸顯台鐵人出勤辛苦，雖考量秋節疏運而暫停全台依法休假，絕非退縮或妥協，將持續監督台鐵，若無實質改善，不排除明年春節再次發起行動。
「嫁乎鐵路尪、睏無半年冬！」黃姓列車長說，颱風重創東、南部，第一線冒風雨搶通路線，卻沒有危險津貼，僅能領取1天360元的駐勤費，不是為更高薪水而是合理權益。運務人員365天都要出現在車站，以花蓮段為例，有7成為外地人，回家成一種奢望，逢年過節全家合照總是少1人。
(中時)
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