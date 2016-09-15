大幅裁撤外館？ 沈呂巡：搬石頭砸自己腳
外交部長近日表示要裁撤外館，沈呂巡聽聞此事，大感不贊同，認為此舉是搬石頭砸自己腳。
外交部長李大維13日時表示，目前有計畫整併外館，裁撤數目不到10個。昨日受訪時，李大維說，外館精簡規劃，有成本及戰略布局的考量，過程中會做全面性評估再做出決定。而且該公文已經躺在桌上三周，最快會在下周做出決定。
前駐美國台北經濟文化代表處代表沈呂巡今日接受中央社訪問，對於要砍外館此事，覺得太荒唐，絕對會影響士氣，大表反對。並稱，講這句話的外交高層，絕對要譴責。
沈呂巡認為，外館成效應該看質不看量，有的外館雖然小，但是與當地國家的關係佳，可以獲得良好的待遇。且，邦交國還沒斷交，先裁減非邦交國，是搬石頭砸自己腳。沈也呼籲外交部要以專業處理外館問題。
此事也引發部內反彈。一名高階外交人士表示，這是自限外交空間。外館成效不佳，肇因於「大使」領導問題，而不是「數量」問題。應該好好訓練駐外館長，努力拓展國際合作可能。
(集團連線報導)
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