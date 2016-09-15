台鐵產業工會夜宿北車 旅客喊讚
台鐵秋節疏運危機暫除，但主要由運務人員組成的台鐵產業工會，50多名幹部今、明兩天仍發起依法休假、夜宿台北車站，表達改善血汗環境的訴求不變；不少今天照常值勤的運務人員，也戴上口罩以示支持，希望台鐵兌現承諾。
有人戴起「苦」、「累」等字的口罩，以安靜的力量爭取支持，吸引不少旅客駐足圍觀。部分售票人員亦戴起「苦」字口罩響應，而不少站務人員仍堅守崗位，在中秋佳節上班為民眾服務。
現場吳姓旅客表示，工時長已成為台灣勞工普遍現況，樂見爭取自身權益，成為良性循環。他過去身在科技業，1天工時曾長達14小時，台灣應效法歐美國家，在經濟開發與勞工權益間取得平衡，不能一味靠壓榨勞工拚經濟。
從上海來台自由行11天的才姓旅客說，在大陸較少聽到每天工時12小時，一般頂多8小時、偶爾加班，不清楚台鐵勞資問題，但今天從花蓮搭車回台北，雖遇到颱風天，但覺得台鐵員工服務態度很好、客氣，感覺很好。
桃園市空服員職業工會秘書長林佳瑋今天也到場聲援產業工會，強調台鐵勞工已長期未能好好休息，希望旅客諒解，蔡英文政府也應該正視從高鐵開始、華航、威航與台鐵等國營事業越來越多勞資爭議，直言「這是國恥！」
(中時)
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