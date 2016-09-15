未成年女交男友販毒 父無奈求助警

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販毒集團販售以安非他命、K他命、一粒眠及搖頭丸等毒品混摻而成的毒咖啡包，吸食者恐賠上性命。（黎薇翻攝）

17歲羅姓女子結識19歲林姓男友後，不僅染上吸毒還幫忙賣毒，羅父無奈請警方協助管教。（黎薇翻攝）

苗栗警方偵破4名平均不到20歲的販毒集團，17歲羅姓女子因結識19歲林姓男友後，不僅染上吸毒還幫忙運毒，羅父無奈請警方協助管教。警方查獲12包由安非他命、K他命等混合製成的咖啡包、0.93公克K他命及手槍子彈3顆等，偵訊後將4名販毒嫌犯及15名買毒者，依違反毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例移送苗栗地檢署。

竹南警方查緝混合型毒品，動員近60名警力分別在桃竹苗地區搜索，逮捕20歲范男、19歲鄒男、19歲林男以及林的17歲羅姓女友等販毒集團主嫌。警方在傍晚前往羅女住處查緝時，林男與女友羅女因生活作息不正常，兩人還在睡夢中，見到警方十分錯愕。

羅父無奈向警方表示，女兒認識林男後，不僅染上吸毒惡習，為賺錢買毒，幫忙客人訂貨，甚至協助賣毒給年齡相仿友人，平時很難管教，委請警方拉一把。

警方在四人住處查獲12包毒品咖啡包、K他命0.93公克、手槍子彈3顆等，搜查過程未發現製毒工具，警方研判應有上游供應毒品集團，將擴大偵辦毒品來源。

警方指出，查扣的12包毒咖啡主要是安非他命、K他命、一粒眠及搖頭丸等毒品混摻而成，不同毒品間的加乘效果對身體危害很大，還可能因此猝死，提醒民眾勿好奇輕易嘗試，恐賠上性命。

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(中時)