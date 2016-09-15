國5南下時速不到40 北上開始塞

我要評比

國道5號上午實施高乘載管制，路況明顯順暢，但中午解除後車潮漸多，目前雪隧南下車速低於40公里，預計4點半左右能夠舒緩，北上車潮稍早逐漸增加，均速降到60至80公里。

高公局預估，今日國5南下車輛將達4.8萬次，目前已有2.1萬輛次，其中當日來回的車輛佔7成，顯示出遊民眾佔了多數，其中又有9成是來自北北基地區。

(中時)