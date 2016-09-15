除了Note7 三星還有其他問題手機
三星Galaxy Note7接連傳出爆炸意外，三星也在第一時間做出反應召回Note7，並建議用戶暫停使用該款手機。但屋漏偏逢連夜雨，現在三星Galaxy S7 Edge也傳出有問題。
《今日美國》報導，一加州男子丹尼爾‧拉米雷茲（Daniel Ramirez）向法院上訴表示，他的Galaxy S7 Edge起火讓燙傷他的右腿。丹尼爾表示，在著火前，他聽到一些聲響從他放手機的口袋裡面傳出，等到他反應過來是手機在發出聲響時就來不及了。
據了解，丹尼爾已將長達19頁的上訴書交給法庭，希望三星給他至少15,000美元的賠償金。目前還不清楚手機起火的真正原因，三星也仍並未對該意外做出回應。
不過，在此意外之前，英國還有兩起三星S7系列手機爆炸意外傳出。據《太陽報》引述三星發言人的話表示，Galaxy G7系列手機的周邊配備是沒有問題的。然而，相關單位正針對英國的這兩起爆炸事件進行調查和用戶積極溝通中。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。