除了Note7 三星還有其他問題手機

圖為三星（左）Galaxy S7和（右）Galaxy S7 Edge照。（圖／美聯社）

三星Galaxy Note7接連傳出爆炸意外，三星也在第一時間做出反應召回Note7，並建議用戶暫停使用該款手機。但屋漏偏逢連夜雨，現在三星Galaxy S7 Edge也傳出有問題。

《今日美國》報導，一加州男子丹尼爾‧拉米雷茲（Daniel Ramirez）向法院上訴表示，他的Galaxy S7 Edge起火讓燙傷他的右腿。丹尼爾表示，在著火前，他聽到一些聲響從他放手機的口袋裡面傳出，等到他反應過來是手機在發出聲響時就來不及了。

據了解，丹尼爾已將長達19頁的上訴書交給法庭，希望三星給他至少15,000美元的賠償金。目前還不清楚手機起火的真正原因，三星也仍並未對該意外做出回應。

不過，在此意外之前，英國還有兩起三星S7系列手機爆炸意外傳出。據《太陽報》引述三星發言人的話表示，Galaxy G7系列手機的周邊配備是沒有問題的。然而，相關單位正針對英國的這兩起爆炸事件進行調查和用戶積極溝通中。

(中時電子報)