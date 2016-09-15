颱風後勿任意撿漂流木 觸法可判刑
颱風過後可能出現漂流木，但漂流木屬國有財產，未經公告開放撿拾前，民眾不能任意撿拾，違法者可處1年到7年有期徒刑。
颱風莫蘭蒂遠離，但颱風馬勒卡步步靠近，由於颱風後可能出現漂流木，林務局南投林區管理處今天提醒民眾，漂流木是國有財產，勿任意撿拾以免觸法，違法可處1年以上7年以下有期徒刑，貴重林木加重刑期。
南投林管處表示，森林法第15條第5項規定，天然災害發生後，國有林、竹木漂流到國有林區域外，當地政府需在1個月內清理註記完畢，1個月內未能清理註記的林木，當地居民才可自由撿拾清理。
南投林管處表示，颱風警報解除後，就與縣府人員到主要河川對漂流木進行勘查、註記、辨識、檢尺、打撈、集運等工作，經統籌整理，才會依法公告開放自由撿拾。
南投林管處表示，依農委會「處理天然災害漂流木應注意事項」規定，漁民打撈海上漂流木，進港後應由海巡、警察、港區管理機關，通知林務局或縣市政府判識，若木材烙國有、公有記號，或足以認定自國有林、公有林漂流出，須繳回，但給打撈者1/10價金報酬。
南投林管處強調，漂流木是國有財產，未經公告不得私自撿拾，依森林法第50條、52條規定，竊取森林主、副產物，處1年以上7年以下有期徒刑，併科贓額5倍以上10倍以下罰金。
南投林管處指出，若是紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、香杉、台灣紅豆杉、櫸木、烏心石、牛樟、台灣擦樹、黃連木、毛柿等貴重木，加重刑期1/2，併科贓額10倍到20倍罰金。1050915
(中央社)
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