我要評比

華爾街見聞報導，英國政府今（15）日宣布，批准240億美元的中資欣克利角核電廠。該廠興建案一度遭英國政府擱置，但英國政府今日表示，在進行全面評估及與法國電力集團修訂協定後，決定持續進行興建案。

英國原聲稱，該中資核電廠可能威脅國家安全，於7月突然擱置興建案；此外，該廠的高成本及技術成熟性也是評估重點。該廠將是英國20年來第一個新建核電站，預計未來將供應全英國7％的電力。

(工商)