民眾開車硬闖積水慘拋錨 勇警救援
莫蘭蒂颱風來襲，高雄市今天清晨連下3小時驟雨，導致臨愛河的三民區同盟三路涵洞積水及胸，顏姓民眾7點開車硬闖，拋錨深陷積水動彈不得，人困汽車內，三民派出所巡佐巢義信巡邏經過，奮勇由自行車道跳下積水處，將正準備到玉皇宮拜拜的顏男由車內救出，顏男直道謝又抱歉。
另建國三路與中華三路、三民路、自強路一帶，今天清晨6點多也淹大水，水深及膝，有民眾騎車也拋錨，三民所所長潘名諧等人一邊忙著清水孔，讓積水早些退，又忙著協助民眾牽車，忙得人仰馬翻。
今天清晨4點多，高雄又下起傾盆大雨，豪雨釀災，又逢愛河漲潮，同盟三路涵洞積水及胸，警方在路口放三角錐，管制人車通行，但顏姓男子（70歲）於7點開著休旅車由北往南，以為可以涉水而過而硬闖，不料開到一半拋錨，人也困在車內，不知如何是好？
剛好三民派出所巡佐巢義信與員警曾才哲開著巡邏車，到同盟路與力行路執行莫蘭蒂風災勤務時，發現顏男受困白色休旅車內，巢義信見狀，立即涉水進入淹水涵洞，先拍打車窗，顏男雖遭受驚嚇但精神狀況良好，巢員先要他不要緊張，本欲破窗，但幸運的是休旅車是滑動式車門，巢巡佐奮力一拉車門竟可以打開，他趕緊將顏男從車內拉出，並緊緊抱住他，將他扶出涵洞涉水走上安全地點。
三民一分局長黃文哲也到場關心，顏男表示，他想到附近拜拜，看到管制交通錐知道地下道不得進入，但自覺休旅車比較高，存著僥倖心態就硬闖，想不到闖到一半，車泡水就拋錨，動彈不得，幸好在情況沒變更糟前就被警察發現救出，讓他感激又抱歉。
等水位稍退之後，多位員警協助將顏男的車子推上路旁，再由家屬通知修車廠來拖吊。
(中時)
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