年底無改善 台鐵工會：過年會有行動

台鐵產業工會今天表示，如果台鐵跟交通部對於工會提出的補足人力、落實休假跟回歸勞基法給予加班費3項訴求在年底前沒有具體回應，不排除過年將會有依法休假或罷工行動。

台灣鐵路產業工會從9月6日號召400名會員上街抗議、9月9日至行政院陳情，要求補足人力、落實休假、發放加班費，目前為止已初步打開溝通大門，交通部回函促請鐵路局於一個月內研擬具體時程，改善各項勞動條件。

但台鐵工會認為台鐵至今並無具體回應，因此今天下午召開記者會表示，將在台北車站大廳靜坐，晚間則會舉行晚會。

台鐵工會理事長王傑說，16日也將步行至行政院再度表達工會的補足人力、落實休假跟回歸勞基法給予加班費等3項訴求。

王傑指出，尤其無法好好休息的部分，更關係著旅客的安全，現行的「日夜休」是第一天早上8時上班到晚上8時，休息24小時後，第二天晚上8時上班到第三天的早上8時，第四天的早上8時又要上班，等於說他們幾乎365天，天天都要上班。

這樣的情形之下，台鐵員工沒有充分休息，對旅客的安全也有很大的影響。王傑說，由於目前台鐵並沒有提出具體的作為，且開會也沒有什麼效率，希望台鐵可以更有效率地進行討論。

如果台鐵一直沒有具體回應，工會是否會在年底發起罷工，對此王傑說，不排除過年時會有行動。1050915

(中央社)