王力宏回首21年音樂路 台灣給了莫大養分

華語流行樂壇天王王力宏「火力全開3D演唱會電影」，今晚在多倫多全球首映，回顧踏入流行樂壇21年來的轉變與流行文化工作者使命，他說，「台灣給了我莫大的養分。」

王力宏帶著籌備了4年的半自傳電影「火力全開3D演唱會電影」，參加多倫多國際影展TIFF，全球首映會時間是15日晚上6點，正是中秋佳節。王力宏不但將於影片放映後在現場直接開唱，還會在可以容納2千人的「威爾斯公主戲院」，與全場觀眾一起吃月餅、歡度秋節。

王力宏在首映會前接受中央社記者專訪，今年正好40歲的他認為，「火力全開」演唱會電影能夠獲得TIFF青睞、於多倫多全球首映，是「完美的緣分」，也是他1995年踏入演藝圈21年來的重要里程碑。他有感而發的說，華語流行樂壇21年來改變非常多。

回顧自己在台灣發行的第一張專輯「情敵貝多芬」，王力宏說，當時宣傳音樂專輯要玩遊戲、摸恐怖箱、做一些「有的沒的」，現在回想起來，覺得很好笑、也很有趣。也正是經過那樣的過去，才會珍惜現在。

他說，現在他可以辦全球巡迴演唱會，那時只能在大安森林公園辦演唱會，而且還是不售票的。想到現在可以有這麼多國家、城市願意聽中文歌曲，就「覺得很欣慰、這21年蠻有意義的」。

王力宏也說，21年以前他只是喜歡唱歌、玩樂器、玩音樂，後來音樂成了職業，於是他再設法追求藝術家的境界。如今，他透過音樂，擁有一些「軟實力」，想做更多文化的交流。這也是他拍攝「火力全開」音樂電影的原因，要把華語音樂和華人電影帶到非華人地區，讓東西方的文化交流「更平衡」，這是他身為流行文化工作者的使命。

王力宏出生在紐約、是第一位在北京鳥巢開辦個人演唱會的流行樂歌手，但他說，台灣對他的影響非常重大，不只是在音樂，在電影方面亦然。

王力宏用「不成比例」來形容台灣地方雖小、力量卻很大。他說，台灣是個非常重視文化的地方，它雖然很小，卻匯集了許許多多很有才華的流行文化工作者，因此產生了「獨特的碰撞和化學作用」。

在今晚即將首映的「火力全開3D演唱會」，穿插了王力宏的兒時珍貴畫面，還融入了許多從未曝光的幕後畫面。光是在預告片中，出現了幾秒他和妻子李靚蕾結婚典禮揭婚紗的鏡頭，就已讓眾多粉絲大為意外和感動。

王力宏說，他平時是很重視穩私的人，因為「我所有的東西都已經在檯面上了，希望留一些私生活」。而「火力全開」電影一開始原本也不想、也沒有打算提及自己的私生活範疇，但演唱會電影不只是演唱會，也是在講故事，「故事講到該講的地方，既然要做這些事，就是特例吧！」

「火力全開」演唱會電影在多倫多國際影展全球首映後，還會陸續參加多個影展，爭取在全球各地上映。王力宏也透露，他下個月就會推出新歌，下下個月還會為一部電影演唱主題曲。明年春天則將展開新的巡演計劃。1050915

(中央社)