總統勘災：用最快速度讓民眾恢復正常生活

颱風莫蘭蒂橫掃南台灣與東台灣，總統蔡英文今天南下屏東勘災，她說，行政院和各地方政府將會齊心合作，用最快速度，讓民眾恢復正常生活。

颱風莫蘭蒂前腳剛走，第16號颱風馬勒卡卻步步逼近。

蔡總統今天南下勘災，她並透過臉書（facebook）貼文指出，上午她到中央災害應變中心掌握最新災情後，和行政院長林全隨即南下，分頭前往這次受到颱風侵襲的屏東和高雄實地勘災。

蔡總統說，現在，台水、台電的工程人員正在全力搶修受損的供水、供電設施；部分地區依然有嚴重的淹水狀況，國軍已經投入第一線的復原工作；農委會也會持續掌握農漁業災損的情形，提供農友漁民必要的支援。

她說，所有受災同胞都在期待政府的協助，下一個颱風馬勒卡也正在接近，行政院和各地方政府將會齊心合作，用最快速度，讓民眾恢復正常生活。1050915

(中央社)