宏達電VR攻東京電玩展 衝10萬參觀人潮

東京電玩展今天正式開展，宏達電HTC Vive在今年首度設立的VR專區中設攤展出，端出近20款VR遊戲，吸引大批人潮體驗，目標 4天衝出10萬參觀人次。

日本「東京電玩展 2016（Tokyo Game Show 2016）」今天在千葉幕張國際展場正式登場，今年東京電玩展首度新設「VR 專區」，吸引各國強手大秀VR成果。

宏達電HTC Vive首度在VR專區中設展，為期4天的展期中，宏達電將端出近20款VR遊戲提供體驗。

HTC北亞區總經理董俊良今天一早在Vive攤位坐鎮指揮，他表示，HTC Vive是引領虛擬實境商業模式的領頭羊，HTC這次在東京電玩展的展出，讓大家可一窺全球虛擬實境最新發展，同時展現HTC成功整合虛擬實境生態體系的成果。

董俊良也說，東京電玩展的VR專區4天展期若有30至40萬人次參觀，HTC攤位參觀人次預估將超過10萬人。

宏達電展出的VR遊戲包括在日本擁有高人氣的電玩手遊「乖離性百萬亞瑟王」VR版，這款遊戲是SQUARE ENIX旗下手遊子公司SiSiLaLa OVERDRIVE於2011年在東京電玩展所發表的遊戲，標題「百萬亞瑟」是指故事有著100萬名亞瑟王以及100萬把石中劍的大不列顛，玩家要扮演其中一名亞瑟王，並且參與戰鬥和故事的幻想RPG，透過HTC Vive，可以感受更沉浸的故事情節。

宏達電展區還推出日本電信業者KDDI開發的首款多人連線VR體驗「Linked-door loves Space Channel 5」，用戶在體驗時，一打開門就能瞬間移動到各種場景，並和多人在相同的空間舉行VR聚會或語音對話，更可以一起丟飛鏢、交流、跳舞等，呈現通訊與VR整合的成果。

除此之外，還有Front Defense英雄防線、Hop Step Sing等VR遊戲提供體驗，吸引大批民眾參觀，宏達電也端出與各大合作夥伴推出的VR生態系成果，以及VR專用背包「VR ON」，展示HTC Vive無線化的替代解決方案。

在VR專區中，由宏達電前執行長周永明領軍的Futuretown陣營則展出與合作夥伴聯手開發的虛擬實境動感體驗5D Totalmotion平台，由周永明親自坐鎮介紹，吸引國際眾多開發商、媒體爭相體驗。1050915

(中央社)