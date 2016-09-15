應變簡訊流於形式 航港局致歉
莫蘭蒂颱風橫掃南台灣，高雄港區災情嚴重，但航港局應變小組發出的簡訊卻和實際情況不符，對此，航港局對用詞不精確引發誤解致歉。
今年第14號颱風莫蘭蒂造成高雄港區災情慘重，還有1名船工死亡，但根據交通部航港局應變小組發出的簡訊，卻只顯示154班停航，港區、燈塔和旅客滯留情況全部都是「無」，挨批是災害應變流於形式。
對此，航港局副局長李雲萬今天受訪時回應，這封簡訊通報所載的「二、港區災情：無。三、燈塔災情：無。四、滯留旅客情形：無」是用詞不精準才會造成誤解，未來將改進，也透過媒體致歉。
航港局解釋，航班停航彙整是航港局負責，而港區內的防颱或災損屬台灣港務公司負責。
另外，台灣高鐵公司今天也發布新聞稿，對菜網入侵纏繞架空線事件，導致旅客在站外、車站及列車上未能即時獲得資訊提早安排行程調整，向旅客表達歉意，同時承諾將檢討改進。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。