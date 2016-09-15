應變簡訊流於形式 航港局致歉

莫蘭蒂颱風橫掃南台灣，高雄港區災情嚴重，但航港局應變小組發出的簡訊卻和實際情況不符，對此，航港局對用詞不精確引發誤解致歉。

今年第14號颱風莫蘭蒂造成高雄港區災情慘重，還有1名船工死亡，但根據交通部航港局應變小組發出的簡訊，卻只顯示154班停航，港區、燈塔和旅客滯留情況全部都是「無」，挨批是災害應變流於形式。

對此，航港局副局長李雲萬今天受訪時回應，這封簡訊通報所載的「二、港區災情：無。三、燈塔災情：無。四、滯留旅客情形：無」是用詞不精準才會造成誤解，未來將改進，也透過媒體致歉。

航港局解釋，航班停航彙整是航港局負責，而港區內的防颱或災損屬台灣港務公司負責。

另外，台灣高鐵公司今天也發布新聞稿，對菜網入侵纏繞架空線事件，導致旅客在站外、車站及列車上未能即時獲得資訊提早安排行程調整，向旅客表達歉意，同時承諾將檢討改進。1050915

(中央社)