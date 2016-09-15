國5湧車潮 南港頭城時速不到30公里

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今天是中秋節，午後國5開始湧現車潮，南港系統到頭城一路塞，時速不到30公里，高公局預估傍晚後紓解，明天還有一波當日往返車潮。

根據高公局即時路況資訊系統，截至下午3時30分，國道5號南港到頭城一路亮紅燈，時速不到30公里，另外，國1湖口到頭份，台中到豐原、彰化到埔鹽；國3中和到三鶯、大溪到關西服務區也是車多壅塞。

高公局表示，今天國1、國3到國5北部路段南下高乘載管制已於12時結束，國1平鎮系統南下入口封閉至晚間6時，預估車潮要到傍晚才會紓解。

高公局表示，儘管莫蘭蒂颱風遠離，但是馬勒卡颱風將接力影響台灣，有許多民眾出遊計畫可能改為當日來回，因此預估明天還會有一波當日往返車潮，提醒民眾及早規劃。1050915

(中央社)