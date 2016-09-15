iPhone 7明開賣 蘋果：首批Plus賣光

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蘋果iPhone 7 16日開賣，外電引述蘋果聲明指出，大尺寸機種iPhone 7 Plus的所有顏色首批存貨已在預購過程中完售，較小尺寸的iPhone 7曜石黑（Jet Black）首批存貨也已賣完。

外電報導，蘋果發言人穆勒（Trudy Muller）在聲明中表示，誠摯感謝消費者的耐心，蘋果正努力讓想買新iPhone的人能盡快入手。

iPhone 7將在16日開賣，台灣首次進入首波開賣國家，同步開賣的共有28個國家，比前一代iPhone 6s首批開賣國家還要多出一倍多，讓新色「曜石黑」更加供不應求。1050915

(中央社)