日股收跌 東證指數連7黑

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日本東京股市今天在銀行股跌勢拖累下，收盤跌幅超過1%。媒體披露，日本央行可能考慮擴大負利率的消息，引發銀行股挫跌。

日經指數收盤下跌209.23點，或1.26%，來到16405.01點，東證指數收盤下跌13.63點，或1.04%，來到1301.11點，連續7天收黑，改寫2014年以來最長頹勢。

彭博報導，摩根士丹利（Morgan Stanley）經濟師山口毅（Takeshi Yamaguchi）和費德曼（Robert AlanFeldman）在研究報告中寫到：「日銀可能調降某些銀行資金存在央行的利率，從負0.1%降至負0.2%。」

「日經新聞」（Nikkei）之前披露，日本央行有意進一步擴大負利率，以刺激通貨膨脹。

日亞證券集團（Japan Asia Securities Group）證券策略師清水三津雄（Mitsuo Shimizu）告訴彭博：「在美、日貨幣政策不確定性升高下，市場亟欲削減任何股市的長期部位。」

「美國經濟能否挺過升息，現在還很難說。美股上週以來大跌，投資人信心惡化。」

三菱日聯金融集團（Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.）和三井住友金融集團（Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.）雙雙下跌1.9%。（譯者：中央社劉淑琴）1050915

(中央社)