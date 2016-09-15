越南總理阮春福訪港 晤特首

越南總理阮春福結束訪問中國大陸後來到香港，他今天與香港行政長官（特首）梁振英會晤，就共同關心課題交換意見。

特首辦公室公布，梁振英向阮春福介紹了香港各方面的最新發展，並感謝越南支持東南亞國家協會與香港自由貿易協議的磋商，期望協定早日落實。

梁振英又表示，大陸的「一帶一路」倡議將為香港與越南等東協國家帶來巨大的發展潛力，香港會積極把握其「一國」和「兩制」的雙重優勢，進一步加強與越南等「一帶一路」主要貿易夥伴的經貿關係。1050915

(中央社)