「隨時準備好結婚」曾莞婷認有約會對象
「本土劇女神」曾莞婷因時常演活大反派，讓她一度擔心會因為壞女人形象交不到男友，不過近期接受媒體專訪時，她大方透露其實現在有一名不錯的約會對象，不只對對方讚譽有加，更說自己已隨時準備好結婚。
據《蘋果日報》報導，曾莞婷不久前透過朋友認識了一位上班族，2人互動3、4個月以來，讓她感覺不錯，而被問到怎麼沒交往時，她則坦言「這年紀不是要談感情了，我想要進入穩定期，想找很適合成家的對象，需要觀望。」另外，她還大讚對方孝順、說話實在，目前還正在觀察對方。
曾莞婷說，她談戀愛不喜歡被管，不過卻介意另一半和其他女生太親密，笑稱自己是雙重標準，至於有沒有想婚的念頭，她則大方表示：「其實我是隨時都準備好的狀態，只是要遇到適合的人」。
(中時電子報)
關鍵字：曾莞婷
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