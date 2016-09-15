籌備國慶大典 北市將暫停總統府周邊路權申請

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北市新工處今天表示，由於105年國慶籌備委員會提出今年國慶大會各項表演活動、先期規畫作業需要，市府將暫停受理22日至10月11日總統府周邊道路的使用申請，有集會需求者請配合調整時間。

新工處說明，暫停受理申請範圍包括「秀山街、永綏街、襄陽路、徐州路(均不含)、沅陵街、常德街(均含)以南」，和「林森南路、杭州南路(均不含)以西」、「廣州街、南海路、愛國東路(均不含)以北」，以及「中華路(不含)以東」等範圍。詳情可至查詢。

(中時)