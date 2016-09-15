今晚中秋想賞月，中部以北有機會。圖為2015年9月26日月圓。（圖／黃仲裕）

台北市華中橋下湧入民眾烤肉。（陳信翰攝）

隨著颱風莫蘭蒂逐漸北抬，台灣水氣也漸減，各地天氣也會更加緩和下來，氣象局預報中心預報員劉宇其說，由於各地雲量偏多，有南風吹拂，中部以北的背風面，雲量相對較少，有機會從雲縫中看見中秋節的滿月，但東部、南部雲層較厚，想賞月就得碰碰運氣了。

今天東半部跟南部還是有明顯降雨，但從晚上開始，各地降雨將緩和下來，明天馬勒卡逐步接近台灣，可能又會為北部、東北部帶來雨勢，且愈晚愈明顯。

(中時)