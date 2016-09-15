馬勒卡估計今晚發海警 明中午發陸警

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氣象局表示估計馬勒卡今晚11時30分可能就發布海上警報，約明天中午前後發布陸上警報。（圖片來源：氣象局）

莫蘭蒂颱風前腳才剛走，馬勒卡颱風後腳又跟著來，導致天氣狀況比較不穩定，台北地區出現間歇性雨勢，外出民眾罩著輕便雨衣擋雨。（劉宗龍攝）

莫蘭蒂前腳剛走，中颱馬勒卡緊接著撲台。氣象局表示，估計今晚11時30分可能就發布海上警報，約明天中午前後發布陸上警報。

今年第16號颱風馬勒卡（MALAKAS，由菲律賓命名，菲律賓意指強而有力），目前中心位置位於北緯17.6度，東經127.8度，以每小時22公里速度，向西北進行。颱風中心氣壓 965 百帕，近中心最大風速每秒35公尺，瞬間之最大陣風每秒45公尺，七級風半徑120公里，十級風半徑40公里。

氣象局預報員劉宇其表示，馬勒卡約今晚11時30分發布海上警報，明天中午前後發布陸上警報。颱風目前雖持續增強，但變成強颱的機率不大。降雨估計會集中在北部、東北部地區。

(集團連線報導)