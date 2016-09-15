米勒巡迴特展 秋節假期吸親子前往觀賞

▲「向大師挖寶‧米勒巡迴特展」秋節假期吸引家長和學童熱烈前往觀賞。（楊樹煌攝）

不必遠渡重洋到法國巴黎，也能欣賞到19世紀米勒大師的16件畫作，由南投縣政府與廣達文教基金會在縣內雙冬等16所小學聯合展出的廣達游於藝「向大師挖寶‧米勒巡迴特展」，因是展出首周，今天又逢秋節假期，引起熱烈迴響，各校都吸引家長帶領學童熱烈前往觀賞。

廣達文教基金會董事長林百里為培養偏鄉學校師生有獨特的藝術經驗與生命價值，將米勒特展畫風融入教學中，鼓勵學生將南投縣美麗的田園風光入畫，勇於創作與思考；連續4年將藝術帶到南投，同時在縣內16所小學聯合展出世界級藝術家畫作的「米勒巡迴特展」。

特展中展出法國奧塞美術館授權的米勒、柯洛、布荷東等畫家的47幅複製畫作，讓民眾不必搭飛機遠渡重洋到法國巴黎，就能欣賞19世紀米勒大師的16件畫作及其他巴比松畫派的藝術大師的作品，如大家所熟悉的米勒畫作「拾穗」、「晚禱」等等，展出首周假日就吸引民眾觀賞的熱潮。

南投縣府教育處長彭雅玲表示，此次校園巡迴特展，有藝術家眼中的米勒16件、志同道合的藝術家朋友18件、田園精神的延續8件，共47件展品及其他相關書籍18本，自本月13日起為期10個月，分別在縣內草屯、富功、雙冬、國姓、長福、愛蘭、新城、僑光、民和、漳興、德興、清水、永樂、水尾和北投國小等16所學校展出，歡迎縣民就近前往觀賞。

(中時)