鄭汝芬捐選舉補助款為彰縣添購頂級救護車

前立委鄭汝芬（右）與彰化縣議長謝典霖捐贈彰化消防局兩輛頂級救護車，縣長魏明谷代表接受並回贈感謝狀。(鐘武達攝)

前立委鄭汝芬與彰化縣議長謝典霖捐贈給彰化消防局的兩輛頂級救護車配備有高級急救設備，號稱是行動加護病房。(鐘武達攝)

前立委鄭汝芬卸任不忘公益，她捐出年初競選時的選舉補助款，今天結合彰化縣議長謝典霖及謝言信謝林玉鶯基金會斥資800多萬元添購兩輛號稱行動加護病房的頂級救護車捐贈給彰化消防局，她說，這都是選民的愛心。

捐贈儀式在消防局第四大隊舉行，縣長魏明谷代表縣民接受並回贈感謝狀時肯定說，鄭汝芬、謝典霖以及已故前立委謝言信家族對社會的付出，更表示，消防局現有救護車50輛，就這兩輛最高級。現場有消防局長蕭嘉政、義消總隊長卓建志等各界百餘人觀禮。

鄭汝芬在擔任兩屆立委前就積極公益事業，而從擔任公職以來，每次選舉後則都毫無保留地將選舉補助款捐出幫助彰化家扶中心等弱勢 ，儘管年初連任失利，獲得7萬多選民支持的她，愛心依舊，還是將200多萬元選舉補助款悉數捐出，造福鄉親。

她說，考量到南彰化醫療資源缺乏以及鄉親的需求，所以添購的兩輛頂級救護車將分別捐贈給偏鄉的二林及埤頭消防分隊，嘉惠需要的人。

謝典霖也表示，每輛造價400多萬的救護車號稱是勞斯萊斯等級，配備有百萬元自動心肺復甦機以及自動體外心臟電擊去顫器等等，就像是行動加護病房，期許這兩輛救護車能夠保護更多鄉親的生命與健康。

(中時)