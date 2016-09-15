颱風過後 環署提4點建議
(中央社記者余曉涵台北15日電)颱風莫蘭蒂造成部分地區傳出淹水災情，環保署今天提出4點清理環境的建議，避免後續產生登革熱疫情、腸胃不適等情況。
中秋連續假期遇到颱風莫蘭蒂來攪局，造成部分地區傳出淹水災情，連假第一天許多民眾也忙著清理家園。行政院環境保護署也提出4點清理環境的注意事項。
一、將易腐敗、發臭的垃圾與大型廢棄物分開清理。
環保署說，民眾首先要先將易腐敗、發臭的垃圾與其他廢棄物分開堆放，以便當地環保單位優先清除。
在不影響救災及交通順暢下，如果要丟棄不易腐敗的廢棄家電或大型家具時，請放在附近的空地、路旁或暫置在環保單位指定的暫時堆放地點，好讓環保單位能夠快速地進行各項廢棄物清理工作，加速環境的復原。
二、使用漂白水消毒時，一定要稀釋。
淹水地區水退後，許多民眾都需要室內消毒，環保署說民眾可以購買坊間市售家用漂白水，依標示適當稀釋進行消毒。
三、除戶外積水容器，以避免孳生蚊子。
由於大雨過後容易孳生病媒蚊，環保署說，民眾要儘速清除戶內外登革熱病媒蚊孳生源。例如檢查花瓶、水缸、水塔、冰箱除霜底盤和盆栽植物墊盤等，並將積水清除，以防止登革熱病媒蚊的生長助長疫情。
四、飲用水確實煮沸後再飲用。
颱風過後，飲用水的水質恐比較差，環保署建議民眾要飲用時，一定要煮沸再喝，如擔心水有味道，在煮沸後，可將蓋子打開3分鐘以上，讓消毒藥劑揮發變少後再喝。
停水地區恢復供水後，也建議可先打開水龍頭流數分鐘再取用煮沸，以確保安全無慮。1050915
(中央社)
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