南方四賤客搞顛覆 粉絲就是愛

黑色幽默卡通「南方四賤客」（South Park）邁入第20季，洛杉磯比佛利山莊的培里媒體中心（The Paley Center for Media）舉辦特展與粉絲互動。

儘管幾乎每集都得無厘頭慘死的阿尼，還有屁屁響不停的狼兄狗弟等角色，完全不容於主流社會的觀點，但是忠實粉絲就是愛這一味，並且說他們消遣文化的方式真是好玩又有趣。

更有女粉絲想到阿尼的慘死就咯咯笑不停，「就是喜歡看他死掉」，她自稱20年前的首播就一直追到如今，全新第20季就要與粉絲再度相逢，她準備好衛生紙放在電視機旁，笑到流淚時隨手就擦。

南方四賤客創意導演布瑞昂（Chris Brion）日前接受廣播電台訪問時說，回應廣大粉絲的愛戴，一直在規劃邁入20年要怎麼答謝，透過社群網站詢問大家最懷念南方四賤客的片段，所以辦特展還原粉絲們的最愛。

像是阿啪把自己裝在紙板裡的超棒機器人，阿尼、阿啪、凱子、屎蛋排排坐，高歌的耶穌與耶誕老人，忙著抓壞人警察，禿頭又有抬頭紋的葛屁老師，文盲又抓錯人的警長包不了等。

特展的場景陳列，使粉絲親身走入原本電視框裡才看得到的世界，培里媒體中心偌大的空間，迴響著不間斷的笑聲。1050915

(中央社)