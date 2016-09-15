戴忠仁一句話形容星雲法師：史上最吸金

戴忠仁將在節目介紹星雲法師的一筆字。(戴忠仁提供)

戴忠仁介紹星雲法師一筆字。(戴忠仁提供)

戴忠仁介紹星雲法師一筆字。(戴忠仁提供)

星雲法師寫得一手好字，25年前其書法在短短2天內創下數千萬佳績，因此寫出了大學建校基金，先後在全球創辦5所大學，被戴忠仁封為史上最「吸金」的書法家。

戴忠仁主持人間衛視《國寶檔案》，將在今(15日)晚間11點中秋節推出星雲法師一筆字專輯，介紹他從沒錢裝修寺廟而寫字貼牆美化，到他的書法成為熱門拍品的過程，更會曝光星雲大師墨水瓶已經「積瓶成塔」的畫面。

(中時電子報)