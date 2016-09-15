公園晨運跳舞 7旬婦脊椎壓迫痠痛
台中市70歲陳姓婦人，每天早起到公園跳舞運動，感覺精神變好了，也越跳越起勁，日前卻發覺背部嚴重痠痛，到亞大醫院就診，透過X光檢查，發現她腰椎第一節的脊椎體已壓扁，導致神經壓迫，經治療後才不再疼痛不堪。
「要活就要動」是許多人朗朗上口的口號，但運動時得特別留意姿勢是否正確！亞大醫院脊椎中心主任余榮光說，陳姓婦人來就診時不斷強調背部痠痛，卻未曾撞傷或摔傷，一度以為是長骨刺或關節炎導致。
經了解陳婦的作息、活動情況，余榮光表示，她因加入晨間跳舞運動，跟著同伴扭動身軀，原以為跳舞流汗對身體有幫助，卻因姿勢不良，造成脊椎部位長期承受扭動壓力，才發出疼痛警訊，經給予穿背架固定，並服用止痛藥物、熱敷患部後，已不再疼痛。
余榮光強調，年紀較長的民眾因骨質較為疏鬆，加上椎間盤硬化、沒彈性，一旦瞬間彎腰或扭動的壓力大，很容易造成脊椎壓扁的情況，若未及時治療，還會出現駝背、下肢麻痺等症狀，建議年長者運動前要先熱身，且動作、角度不要太大，平日多補充鈣質食物。
(中時)
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