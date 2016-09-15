解放軍中部戰區 轄北京等7省市

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中共解放軍五大戰區成立後，官方近日透過平台對外公開，中部戰區轄區包括北京、天津、河北、河南、山西、陝西、湖北7省市。

澎湃新聞據河南省政府官網報導，9月12日，「中部戰區王軍副司令員一行，在河南省軍區盧長健司令員、宋存杰副司令員陪同下，到省人防辦檢查調研」。

王軍在座談講話中指出，「中部戰區於今年元月15日成立，主要負責領導和指揮北京、天津、河北、河南、山西、陝西、湖北7省市的所屬武裝力量」。

報導說，這是大陸官方媒體首次完全公開中部戰區所轄省份。

在這輪解放軍軍隊改革中，解放軍調整劃設了東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區、中部戰區，原七大軍區番號撤銷。2016年2月1日，解放軍戰區成立大會在北京召開，中共中央軍委主席習近平向五大戰區授予軍旗並發布訓令。

此外，解放軍以原7個軍區機關相關職能、機構為基礎，組建5個戰區機關，均為正大軍區級，歸中央軍委建制領導。其中，中部戰區機關駐北京戰區司令員和政委分別為韓衛國、殷方龍。

與成立戰區相適應，解放軍還以原軍區機關部分職能、機構為基礎調整組建了戰區陸軍機關。

報導說，目前中部戰區陸軍下轄5個集團軍，分別是原濟南軍區第20、54集團軍和原北京軍區第27、38、65集團軍。1050915

(中央社)