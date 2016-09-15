唇顎裂貧童開刀難 國際認養計畫助重生

菲律賓羅倫泰9個月大，體重僅3200克。他有嚴重唇顎裂，卻營養不良、體重不足無法開刀。羅慧夫顱顏基金會推認養計畫，幫助孩子有機會開刀重獲新生。

羅倫泰（Laurante）住在菲律賓馬尼拉，是家裡第四個小孩，因為父母信仰天主教，不能節育，就算沒有錢還是必需生養。羅倫泰家中唯一的收入來源是當建築工人的父親，日薪折合台幣僅250元，要負擔房租、水電以及一家六口餐食費用，根本入不敷出。

9個月大的羅倫泰只有3200克，等同一般剛出生的嬰兒體重，且有嚴重唇顎裂，不僅家裡沒錢買奶粉，更沒有錢買唇顎裂專用奶瓶。羅倫泰肚子餓時哭喊也沒用，只能吸吮著手指，眼巴巴渴望媽媽用湯匙餵養。

在台灣，唇顎裂孩子大部份在3個月大、體重5公斤以上就可縫合外觀唇裂，9個月修補顎裂。但營養不良的羅倫泰因為體重不足，遲遲無法開刀。

類似羅倫泰的例子並不少見，1歲7個月大的阿米娜木汗．胡加西木，有一雙維吾爾族深邃的大眼睛，但她也有天生的雙側唇裂。1歲時也因為體重太輕，錯過一次手術機會，好不容易盼到羅慧夫顱顏基金會再去義診，又因感冒無法手術。

羅慧夫顱顏基金會從西元1998年開啟海外服務以來，總是會出現像羅倫泰跟阿米娜一樣營養不良、體重不足而無法接受手術的孩子，在忍痛拒絕的當下，總換來家長滿臉的淚水與苦苦哀求的懇求聲。

基金會發起國際園丁海外認養計畫，希望建立完整的海外追蹤扶助系統，為受助國家貧困唇顎裂孩子提供包含營養品、醫療費、家長支持團體、衛教宣導課程、種子醫師培訓及心理社會適應服務等相關補助方案。

海外認養計畫希望讓孩子因營養不良、健康狀況不好而不能手術的憾事不再發生，也希望為海外貧困唇顎裂患者建立完整醫療照護體系，讓他們也能像台灣的孩子一樣，接受完整的18年醫療照護。1050915

(中央社)