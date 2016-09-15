颱風雪管處休園 千名登山客取消登雪山
據保七總隊統計，中秋四天連假共有281隊、1040人申請攀登雪山，但強颱莫蘭蒂過境，雪管處持續進行生態保護區及其步道之封閉，登山客必須取消登山活動。
雪霸國家公園管理處高山路線，因山區道路遇雨易有落石坍方等潛在危險發生，為防範颱風期間登山安全，保七總隊第五大隊員警與雪霸國家公園管理處人員，與颱風期間申請登山隊伍取得聯繫，勸阻山友取消行程。
保七總隊第五大隊表示，中央氣象局雖已於今天午間解除莫蘭蒂颱風海上陸上警報，但另一颱風馬勒卡已增強為中颱，氣象局不排除最快今晚發布海警，明後兩天還可能會影響東北部和北部陸地。
保七總隊第五大隊表示，目前雪霸國家公園生態保護區各登山路線因莫蘭蒂颱風管制而停止入園，雖已解除莫蘭蒂海陸颱風警報，園區內也未傳出明顯災情，但因颱風過後將進行各步道安全檢視。
另外，馬勒卡颱風持續逼近台灣，可能會影響東北部和北部陸地，不排除今晚發布馬勒卡颱風警報，雪管處考量遊客安全，將持續進行生態保護區及其步道之封閉。
根據統計，中秋四天連假期間，共有281隊、1040人申請攀登雪霸國家公園管理處高山路線，因山區道路遇雨易有落石坍方等潛在危險發生，為防範颱風期間登山安全，員警與雪霸國家公園管理處人員，與颱風期間申請登山隊伍取得聯繫，勸阻山友取消行程，籲請勿於颱風期間前往山區，從事登山旅遊活動，預防颱風來襲發生意外。1050915
(中央社)
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