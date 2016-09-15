胡瓜喊欣慰 看好小禎李進良復合

藝人小禎日前與分居的老公李進良為女兒Emma慶生，實現女兒拍全家福生日願望。父親藝人胡瓜今天說，非常看好兩人復合，看到全家福照片他也很欣慰。

小禎（胡盈禎）與醫師李進良結婚9年，已分居4年，12日是女兒9歲生日，小禎在社群網站臉書（facebook）貼出慶生照片，提到女兒今年生日願望是「想要1張全家福」，為實現女兒願望，小禎與李進良牽著女兒的手慶生合照，感情看似回溫。

胡瓜下午現身公視，搭檔星座專家唐立淇主持新節目「大腦先生」。胡瓜表示，Emma生日宴時剛好在國外工作，8日出國，7日就先聚餐慶祝，他和妻子丁柔安各送紅包給Emma。

談起Emma想要全家團圓，胡瓜說，小孩子有這想法很正常，大人要自己做決定，要在一起就好好在一起，如果不在一起，小孩大一點也要明白這件事，不然會變成永遠無法解決的問題。

胡瓜坦言非常看好小禎和李進良復合，萬事都是希望有好結局，希望小孩子心願能夠早日完成。

胡瓜與丁柔安結婚2年多，遲遲沒辦婚宴，他表示，「不是我不辦，是柔安不肯辦，她覺得大家生活在一起，幸福美滿才是最重要」；至於丁柔安穿著寬鬆是否好「孕」到？他笑回還沒，希望好消息快點到。1050915

(中央社)