胡瓜喊欣慰 看好小禎李進良復合
藝人小禎日前與分居的老公李進良為女兒Emma慶生，實現女兒拍全家福生日願望。父親藝人胡瓜今天說，非常看好兩人復合，看到全家福照片他也很欣慰。
小禎（胡盈禎）與醫師李進良結婚9年，已分居4年，12日是女兒9歲生日，小禎在社群網站臉書（facebook）貼出慶生照片，提到女兒今年生日願望是「想要1張全家福」，為實現女兒願望，小禎與李進良牽著女兒的手慶生合照，感情看似回溫。
胡瓜下午現身公視，搭檔星座專家唐立淇主持新節目「大腦先生」。胡瓜表示，Emma生日宴時剛好在國外工作，8日出國，7日就先聚餐慶祝，他和妻子丁柔安各送紅包給Emma。
談起Emma想要全家團圓，胡瓜說，小孩子有這想法很正常，大人要自己做決定，要在一起就好好在一起，如果不在一起，小孩大一點也要明白這件事，不然會變成永遠無法解決的問題。
胡瓜坦言非常看好小禎和李進良復合，萬事都是希望有好結局，希望小孩子心願能夠早日完成。
胡瓜與丁柔安結婚2年多，遲遲沒辦婚宴，他表示，「不是我不辦，是柔安不肯辦，她覺得大家生活在一起，幸福美滿才是最重要」；至於丁柔安穿著寬鬆是否好「孕」到？他笑回還沒，希望好消息快點到。1050915
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。