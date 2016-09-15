中秋遊海科館 兒童免費賞戲劇

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迎接中秋連假，國立海洋科技博物館明後兩天，邀請紙風車劇團帶來「福爾摩沙我的家」劇碼，不僅全程免費入場欣賞，演出2天期間，12歲以下兒童還能免費進入主題館。

海科館營運團隊慶陽海洋企業表示，環保教育心靈劇場「福爾摩沙．我的家」，是以八七水災真實故事改編，由真人與布偶結合演出，期盼藉由戲劇讓孩子了解，雖然經歷天災，但身邊仍有許多關心他們的人，期待孩子們能早日走出陰霾，重拾笑容。

館方指出，該劇內容分成「現在」、「之後」、「未來」共3部曲，分別呈現災後的心靈重建、面對災害的正確處理知識，以及國土與環境保育的落實。

另外，原本即將要結束的水族特展，海科館也特別延展到10月底，除祭出基隆市民只要30元優惠價外，只要是就讀基隆市的學生，都可憑學生證免費欣賞特展。

不僅如此，館方17日晚間也首次在區域探索館舉辦中秋活動，推出聽樂團表演、賞無敵海景，品嚐烤肉、暢飲手工啤酒，限量100名才開放報名，隨即被搶購一空。1050915

(中央社)