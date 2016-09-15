中秋連假第1天 蘆竹警搜出改造槍
桃園市警察局蘆竹分局，經過數日跟監，今天早上8點多在67歲吳姓男子位於南祥路的鐵皮屋中，搜出改造手槍2把和33顆子彈，吳男和屋內的53歲郭姓男子雖都否認持有槍枝，但仍被警方依照槍砲彈藥、通緝等罪嫌移送法辦。
警方表示，偵查隊日前接獲線報，表示有詐欺、侵占等多項前科的吳姓男子，以開設檳榔攤為掩護，在自家鐵皮屋內藏放槍枝，連同通緝在身、有詐欺、業務過失致死等前科的郭男，在近日可能要與其他幫派駁火。
警方趕在中秋連假第1天，依搜索票前往吳男住處，搜出貝瑞塔改造手槍、瓦瑟改造手槍各1支，33顆子彈等證物，並將吳、郭兩人依照槍砲、通緝等罪嫌移送法辦。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。