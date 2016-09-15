中秋連假第1天　蘆竹警搜出改造槍

警方在吳男的鐵皮屋內搜出改造槍支。（葉臻翻攝）

桃園市警察局蘆竹分局，經過數日跟監，今天早上8點多在67歲吳姓男子位於南祥路的鐵皮屋中，搜出改造手槍2把和33顆子彈，吳男和屋內的53歲郭姓男子雖都否認持有槍枝，但仍被警方依照槍砲彈藥、通緝等罪嫌移送法辦。

警方表示，偵查隊日前接獲線報，表示有詐欺、侵占等多項前科的吳姓男子，以開設檳榔攤為掩護，在自家鐵皮屋內藏放槍枝，連同通緝在身、有詐欺、業務過失致死等前科的郭男，在近日可能要與其他幫派駁火。

警方趕在中秋連假第1天，依搜索票前往吳男住處，搜出貝瑞塔改造手槍、瓦瑟改造手槍各1支，33顆子彈等證物，並將吳、郭兩人依照槍砲、通緝等罪嫌移送法辦。

(中時)